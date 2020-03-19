В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на благоустройство парка за 100 миллионов рублей
Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила ищет подрядчика для благоустройства парковой зоны «Муринские пруд». Стоимость контракта — 98,7 миллиона рублей.
В парке разместят игровые площадки для детей различных возрастов, в том числе появится зона для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также появятся тренажеры, территория для отдыха, воркаута и катания на роликах и самокатах. Для маломобильных групп населения проектом предусмотрены безбарьерный вход на всей территории парка, минимальная ширина тротуаров и пешеходные дорожки.
Рядом с парковой зоной будет расположена парковка, рассчитанная на 184 автомобиля.
Объект должен быть сдан до 15 октября, а введён в эксплуатацию до 1 ноября 2020 года.
Напомним, ранее Служба заказчика городского хозяйства разместила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства парка Победы на Вагонке. Стоимость контракта — 37,9 миллиона рублей. Этой же закупкой предусмотрено благоустройство спортивной площадки на Девятом посёлке на сумму 15,9 миллиона рублей.