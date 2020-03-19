В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на благоустройство парка за 100 миллионов рублей

В парке разместят игровые площадки для детей различных возрастов, в том числе появится зона для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также появятся тренажеры, территория для отдыха, воркаута и катания на роликах и самокатах. Для маломобильных групп населения проектом предусмотрены безбарьерный вход на всей территории парка, минимальная ширина тротуаров и пешеходные дорожки.

Рядом с парковой зоной будет расположена парковка, рассчитанная на 184 автомобиля.

Объект должен быть сдан до 15 октября, а введён в эксплуатацию до 1 ноября 2020 года.