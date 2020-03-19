В Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Согласно постановлению, в городе отменены все мероприятия численностью более 50 человек с сегодняшнего дня и до особого распоряжения. Руководители муниципальной сферы обязаны обеспечить измерение температуры работников, содействовать им при самоизоляции на дому, а также предоставлять информацию Роспотребнадзору в случае заболевания сотрудника коронавирусом.

Отдел гражданской защиты населения со своей стороны должен обеспечить работу «горячей линии» и по заявкам предоставить средства индивидуальной защиты. Руководству железнодорожного вокзала рекомендовано поставить тепловизионные установки для определения температуры тела и усилить режим дезинфекции вокзалов.

Под руководством начальника управления образования Татьяны Удинцевой в школах необходимо организовать каникулы с 20 по 29 марта, а с 30 марта перевести детей на дистанционное обучение. В городе приостановлено посещение учреждений дополнительного образования. Также в Нижнем Тагиле отменены весенние смены в дневных лагерях при муниципальных организациях.

В городе не будут проходить показы спектаклей, концертов, праздничные мероприятия. Кроме того, прекращено обслуживание посетителей музеев, библиотек и кинотеатра «Красногвардеец».

В пресс-службе мэрии TagilCity.ru сообщили, что в здании администрации проводится профилактика, но доступ посетителям не ограничен.

У нас профилактический режим. При появлении симптомов, человек уходит на больничный. Режим проветривания и влажной уборки, рассказали в пресс-службе.