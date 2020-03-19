В Нижнем Тагиле осуждена банда, нападавшая на наркоманов

Установлено, что тагильчанка обратилась к своему знакомому, зная, что ранее он грабил наркоманов, и предложила совершить аналогичное преступление. Мужчина дал согласие, сообщники привлекли еще двоих соучастников.

В апреле прошлого года на территории Пихтовых гор злоумышленники подкараулили наркоманов, искавших закладку. Пока женщина следила за обстановкой, мужчины совершили нападение на тагильчан. У одного из них они похитили тысячу рублей, из карманов второго достали три тысячи рублей, перед этим нанеся мужчинам удары палкой по ногам. Затем они начали избивать одного из потерпевших, требуя рассказать, на чем они добрались до парка. Испугавшись, второй потерпевший рассказал, что они приехали на автомобиле марки «Тойота», и указал местонахождение транспортного средства.

Подойдя к авто, злоумышленники поставили потерпевших на колени и вытащили из машины еще одного тагильчанина. Один из членов банды нанес потерпевшему несколько ударов палкой, второй вытащил у него из кармана денежные средства в размере 2,5 тысячи рублей. В автомобиле также находилась девушка. Злоумышленники подсели к ней и забрали у потерпевшей телефон стоимостью две тысячи рублей. Награбленным они распорядились по своему усмотрению.