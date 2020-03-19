В подъездах жилых домов Екатеринбурга из-за коронавируса начали проводить дезинфекцию
Сегодня, 19:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции начали проводить санобработку подъездов жилых домов, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Управляющие компании начали проводить дезинфекцию в подъездах. С помощью спецсредств обрабатывают кнопки лифтов, перила и ручки дверей. Кроме того, в столице Урала утром и вечером обработку проходят вагоны метро.
В Нижнем Тагиле в трамваях проводят усиленную дезинфекцию из-за коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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