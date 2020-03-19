В России создан альянс по борьбе с распространением коронавируса

Альянс планирует обеспечить оперативное тестирование граждан с использованием лучших технологий. Пилотный проект с применением российско-японских экспресс-тестов планируется запустить в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. Росздравнадзор одобрил использование этой системы на территории страны.

Мишустину рассказали, что тестирование является уникальным решением, которое является наиболее эффективным для диагностики коронавируса. Оно позволяет сократить время тестирования до получаса.

На данный момент в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них шесть подтверждено в Екатеринбурге. В целях борьбы с распространением заболевания отменены крупные мероприятия с численностью более 50 человек, а также школы, ВУЗы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Кроме того, часть предприятий перевела своих сотрудников на удаленную работу.