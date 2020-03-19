В Тагиле УВЗ заплатит «Уралхимпласту» 240 миллионов рублей за очистку сточных вод
Сегодня, 11:36ОбществоФото: pixabay.com
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АО «НПК «Уралвагонзавод» разместил аукцион на сайте госзакупок на поиск подрядчика по приёму и очистке сточных вод. Сумма контракта — 240 миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации, объём необходимый для очистки 8,2 кубических метра.
Главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов принял решение заключить договор на приём и очистку сточных вод с ПАО «Уралхимпласт». Срок исполнения контракта — декабрь 2020 года.
Напомним, в конце 2019 года «Уралвагонзавод» искал подрядчика на разработку проекта очистных сооружений одного из объектов предприятия.
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