В Тагиле УВЗ заплатит «Уралхимпласту» 240 миллионов рублей за очистку сточных вод

Контрактный управляющий тагильской школы № 80 оштрафован за нарушения при закупках

Тагильские техникумы и колледжи из-за коронавируса переходят на домашнее обучение

«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России

Зампредседателя комитета по управлению имуществом ГГО лишили прав за пьяное вождение

«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь

Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус

У жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус

«Все уши прожужжали». Как Нижний Тагил справляется с коронавирусной паникой

В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега