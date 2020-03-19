Завод по производству медицинских масок на Урале перешел на круглосуточную работу

На предприятии рассказывают, что им поступают запросы на товар из Китая и других стран. Но директор производства подчеркивает, что мощности не рассчитаны на производство большого объема, так как завод занимается еще другими направлениями.

До 15 февраля цех работал в одну смену и выпускал в день по 15 тысяч масок. В основном они уходили в медучреждения. После совещания в региональном правительстве было принято решение увеличить объем вдвое.

Всего российские заводы ежедневно производят 1,5 миллиона масок. Однако до аптек доходит малая часть.