Завод по производству медицинских масок на Урале перешел на круглосуточную работу
Сегодня, 11:33ОбществоФото: pixabay.com
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На заводе в Каменске-Уральском начали производить медицинские маски в круглосуточном режиме, пишет портал Е1.
На предприятии рассказывают, что им поступают запросы на товар из Китая и других стран. Но директор производства подчеркивает, что мощности не рассчитаны на производство большого объема, так как завод занимается еще другими направлениями.
До 15 февраля цех работал в одну смену и выпускал в день по 15 тысяч масок. В основном они уходили в медучреждения. После совещания в региональном правительстве было принято решение увеличить объем вдвое.
Всего российские заводы ежедневно производят 1,5 миллиона масок. Однако до аптек доходит малая часть.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России отмечается нехватка медицинских масок. В аптеках Нижнего Тагила на текущий момент найти медицинские маски довольно сложно.
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