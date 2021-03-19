Более полутысячи человек прописали собственники в шести домах в Екатеринбурге

Более полутысячи человек прописали собственники в шести домах в Екатеринбурге

Сегодня, 14:42ОбществоФото: pixabay.com
Собственники шести частных домов прописали 532 человека в Екатеринбурге.

Рекордсменами по количеству прописанных оказались дома по улице Танкистов, где зарегистрировано 187 человека и на Торфорезов — 144 человека. За жителями домов числится задолженность более одного миллиона рублей за вывоз ТКО, так как оплата за данный вид услуг взимается исходя из прописанных человек в доме, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».

В подобных домах собственники неправомерно регистрируют других граждан за деньги. Оператору по ТКО трудно провести начисления и определить точное количество проживающих, пояснил коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

В настоящий момент открыто несколько судебных дел по факту регистрации завышенного количества жильцов. По итогам рассмотрения будут составлены судебные приказы, выполнение которых контролируется Федеральной службой судебных приставов.

Напомним, в конце прошлого года за фиктивную прописку иностранных рабочих в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело против 35-летней матери двоих детей.

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