Более полутысячи человек прописали собственники в шести домах в Екатеринбурге

Рекордсменами по количеству прописанных оказались дома по улице Танкистов, где зарегистрировано 187 человека и на Торфорезов — 144 человека. За жителями домов числится задолженность более одного миллиона рублей за вывоз ТКО, так как оплата за данный вид услуг взимается исходя из прописанных человек в доме, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».
В подобных домах собственники неправомерно регистрируют других граждан за деньги. Оператору по ТКО трудно провести начисления и определить точное количество проживающих, пояснил коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.
В настоящий момент открыто несколько судебных дел по факту регистрации завышенного количества жильцов. По итогам рассмотрения будут составлены судебные приказы, выполнение которых контролируется Федеральной службой судебных приставов.
Напомним, в конце прошлого года за фиктивную прописку иностранных рабочих в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело против 35-летней матери двоих детей.