Брачный аферист выманил более полумиллиона у двух свердловчанок

Ранее судимый житель Ростовской области обвиняется в совершении криминальных эпизодов с обманом женщин в Свердловской области. Он выманил у двух девушек боле 500 тысяч рублей.

Завершено расследование по двум уголовным делам в отношении жителя 1996 года рождения, жившего в Ростовской области. На Урале им были обмануты две женщины, которых аферист убедил взять для него кредиты. В 2019 году в Красноуфимске местная жительница, 1988 года рождения, обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве ее возлюбленного. Познакомившись в социальных сетях он вошел к ней в доверие. За месяц общения он убедил ее взять кредиты на общую сумму 140 тысяч рублей. Из них 50 тысяч ушло на покупку сотового телефона для ухажера, остальные деньги должны были пойти на ремонт несуществующего автомобиля. Обещание платить вовремя кредит мужчина не сдержал и в последующем прекратил общение с женщиной, сообщает подразделение ОВД Красноуфимска. Действуя по проработанной схеме, мошенник познакомился с екатеринбурженкой 1996 года рождения. В данном случае взятый на девушку кредит в размере 398 тысяч рублей должен был использован на покупку жилплощади в Москве и грузового автомобиля. Аферист предложил выйти за него замуж. Обманутая женщина также поверила ему, через некоторое время мужчина скрылся. Когда жертвы брачного афериста обратились за помощью в полицию, сыщики уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и установили личность гражданина, каждый раз представлявшегося истосковавшимся по любви женщинам под чужими именами,сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Был объявлен розыск, в результате которого мужчина найден в СИЗО Ростова-на-Дону. Туда он попал за подобные преступления. Ранее суд Белгорода и Ростова-на-Дону признавал его виновным в грабеже, кражах, мошенничестве. Напомним, 370 тысяч рублей перевела екатеринбурженка на «безопасный счет», оформив кредит. Почти 400 тысяч перевела жительница Екатеринбурга аферистам на «безопасный счет»

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