Четыре дня жители Екатеринбурга протестуют против вышки 5G

16 марта жители района Уралмаш устроили акцию на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова. Далее была установлены смены и постоянное дежурство. Люди выступают против вышки, так как считают ее опасной и приносящей вред, пишет Е1.
На данную постройку у организаторов есть разрешение и заключение Роспотребнадзора. Это значит, что она безопасна для жителей. В администрации Екатеринбурга отметили, данный протест является результатом недостаточной осведомленности населения о данном продукте, виновников считают операторов сотовой связи, которые не продвигали продукт в массы.
В этом районе вышку пытались установить в конце прошлого года, но разрешения на постройку на тот момент не было.
Напомним, компания Tele2 в Нижнем Тагиле установила сотовую вышку, незаконно захватив часть территории жилого дома. Согласия жильцов на данный объект у компании нет.