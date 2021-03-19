Горку в парке Народный в Нижнем Тагиле отремонтируют почти за 30 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила оплатит ремонт горки в размере почти за 30 тысяч рублей. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Распоряжение по ремонту игрового комплекса «Лабиринт-перекресток» было опубликовано на официальном сайте администрации. Речь идёт о замене секция ската горки в игровом комплексе. Деньги будут выделены из городской казны, рассказали изданию в пресс-службе мэрии. Контроль за исполнением возложен на начальника Управления муниципального имущества Марину Михайлову. Напомним, 15 февраля в парке Народный был снесен последний частный дом. В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик. Здание было разрушено с помощью специальной техники. Теперь участок будет облагорожен. Решается вопрос о том, для чего будет использована освободившаяся площадка. Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле

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