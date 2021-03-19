Обвиняет в пытках: экс-заключенный тагильчанин пожаловался на ИК № 12

Обвиняет в пытках: экс-заключенный тагильчанин пожаловался на ИК № 12

Сегодня, 09:33ОбществоФото: Алексей Краснов
В Нижнем Тагиле бывший заключенный исправительной колонии № 12 обвинил сотрудников ИК в превышении полномочий. Мужчина в беседе с редакцией рассказал, что его пытали и доводили до попыток суицида в местах лишения свободы. Об издевательствах ранее осужденный рассказал редакции TagilCity.ru.

Алексей Краснов отбывал наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. В ИК № 12 Нижнего Тагила. По словам мужчины, он неоднократно подвергался физическому и моральному насилию со стороны сотрудников ИК. В 2014 году Краснов сделал замечание дежурному помощнику начальника колонии. По мнению Алексея, с этого и начались издевательства.

Началось все с того, что я находился в изоляторе. По вечерней проверке зашел дежурный ДПМК, которого звали Спартак. Его помощником был Константин Васильевич. При раздаче постельной принадлежности он сказал, чтобы мы схватили рулеты и заскочили в камеру. Я поправил его. Сказал, что это не рулеты, а матрасы. Дальше он меня ударяет, я залетаю в камеру, меня начинают избивать за то, что я поправил,рассказал мужчина редакции TagilCity.ru.

Бывший заключенный утверждает, что ему вводили препараты без его согласия. По словам мужчины, в колонии ему поставили психиатрический диагноз. Из-за чего Алексею приходилось принимать карбамазепин.

С целью подавления на постоянной основе выписоли мне карбомозепином что является наркотических средствам по надуманному деагнозу лешая меня при этом все вазможных прав и продолжалось это в плоть до освадождения (орфография и пунктуация сохранены),пишет Алексей.

Согласно инструкции, побочными действиями лекарства являются галлюцинации, депрессия, потеря аппетита, беспокойство, агрессивное поведение, возбуждение, дезориентация и активация психоза. Препарат не является наркотическим, но отпускается из аптек по рецепту.

Краснов заявляет, что в исправительной колонии № 12 на него оказывалось постоянное давление, размещая в одиночные камеры на длительное время. По словам мужчины, из восьми лет лишения свободы, в открытом учреждении колонии он провел десять месяцев. Остальное время его содержали в штрафном изоляторе — помещении камерного типа.

Меня подвешивали наручниками к отсекателю камеры. Пристегивали только одну руку, для того, чтобы я мог сходить в туалет. Так я находился на ногах до отбоя. После отбоя пристегивали в лежачем положении к трубам в камере. До самого утра. Так продолжалось более двух недель,рассказывает мужчина.

Фото:Алексей Краснов

Алексей сообщил, что его неоднократно доводили до попыток самоубийства. Чтобы прекратить одно из избиений, он нанес себе несколько ударов лезвием в область шеи. Также осужденный пытался перерезать себе вены камерной плиткой.

Из-за давления я был готов умереть, просто мне не давали. Был такой момент. Шею сначала не зашивали. Присылали других осужденных для медицинской помощи. Но я от их помощи отказывался,вспоминает Краснов.

Алексей Краснов отбывал наказание по статье 119 уголовного кодекса Российской Федерации — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Он считает, что дело было сфабриковано, с обвинением не согласен даже после срока заключения. По версии мужчины, в 2012 году он был избит сотрудниками отдела полиции № 17 в квартире, в доме № 19 по улице Щорса. После инцидента Краснов неоднократно писал жалобы и заявления на сотрудников. По его словам, он был задержан сотрудником отдела полиции № 17 Коноваловым именно из-за заявлений на полицейских.

Меня обвинили в угрозе убийством своему работодателю. Я никому не угрожал. В корректной форме просил вернуть заработанные 20 тысяч рублей. Есть письмо женщины, которая проходила по делу пострадавшим. В нем она говорит, что оговорила меня. Также девушка на суде заявляла о даче ложных показаний. Просила привлечь ее к уголовной ответственности,сообщил Краснов.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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