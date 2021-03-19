Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Вчера, 23:29ОбществоФото: TagilCity.ru
Российские пользователи социальных сетей пожаловались на сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

Отмечается, что не функционируют как мобильные приложения, так и веб-версии соцсетей. Также пользователи сообщили о сбоях в работе сотовых операторов.

На данный момент Facebook вернулся к работе, но WhatsApp и Instagram также остаются недоступны.

Фото:Downdetecor

Напомним, 10 марта Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России. Это связано с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, однако перестали функционировать сайты Кремля, правительства, Государственной думы, Совфеда, Роскомнадзора, Минэкономики. Также произошел сбой у провайдера Ростелекома.

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