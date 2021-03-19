Про «умные» счетчики и электронные квитанции. Интервью с гендиректором НТЭСК

Новый центральный офис Нижнетагильской Энергосбытовой компании открылся на улице Красноармейской, 60 в конце января этого года.
Мы обновили наш клиентский зал. Появилась электронная очередь, улучшилась информированность, все для удобства клиентов,рассказал Сергей Московкин.
Подать показания приборов учета электроэнергии можно несколькими способами — по телефону или с помощью онлайн сервисов.
Передавать показания необходимо с 15 по 25 число каждого месяца. Делать это нужно даже если они остаются неизменными. Иначе будут производиться начисления сначала по среднему, а с четвертого месяца — по нормативу. В итоге можно попасть в число потребителей, с которых задолженность взыскивается в принудительном порядке,сообщил гендиректор НТЭСК.
Показания можно передать по телефону 8 (3435) 230-255, на сайте НТЭСК через личный кабинет или через мобильное приложение «Коммуналка онлайн».
Также Сергей Московкин отметил, что своевременная передача данных влияет и на сумму, начисляемую за содержание общедомового имущества:
Своевременная передача показаний ведет к ясному пониманию, сколько уходит электроэнергии на содержание общедомового имущества. Это чердаки, лестничные площадки, подвалы и т. д. Общедомовой прибор учета считает электроэнергию на весь дом, затем вычитаются поквартирные расходы, и из этого получается остаток, который идет на содержание общедомового имущества. Показания с общедомового счетчика должна передавать управляющая компания.
В случае начисления платы за электроэнергию, потребляемую при СОИ (содержание общедомового имущества) по показаниям общедомовых приборов учета, увеличение платы за данный коммунальный ресурс обусловлено следующими причинами:
Еще один шаг НТЭСК навстречу клиентам — это возможность получать квитанции на оплату в электронном виде.
Во-первых, это удобный способ своевременной доставки квитанций, она нигде не затеряется. Во-вторых, бывает, что у клиента, например, несколько объектов недвижимости. Можно на электронную почту получить квитанции сразу по всем лицевым счетам. Также это безопасно, помним про пандемию. А еще такой способ существенно сокращает использование бумаги, а значит поддерживает экологию,отметил Сергей Московкин.
У некоторых тагильчан вызывает вопрос оплата электроэнергии в квартирах, где временно никто не проживает. Например, если хозяева на все лето уезжают на дачу или просто пока не планируют заселяться в новую квартиру. Что же делать в таких случаях?
Если в квартире никто не проживает, то все равно нужно передавать показания приборов учета. Если клиент планирует отсутствовать длительное время, нужно предоставить в НТЭСК подтверждение отсутствия на указанный период. Иначе плата будет насчитываться по нормативу,рассказал гендиректор НТЭСК.
А что же делать, если в квартире сменился собственник? Поменяется ли в этом случае лицевой счет? И кто из сторон должен предоставлять документы о смене владельца?
Если собственник недвижимости съезжает, то необходимо погасить все долги и написать заявление на закрытие лицевого счета. При смене собственника жилого помещения необходимо сообщать об этом поставщику услуг в течение пяти дней. Это обязанность собственника. В противном случае поставщик будет начислять и взыскивать долги с того лица, на которое оформлен лицевой счет,сообщил Сергей Московкин.
В беседе с гендиректором НТЭСК мы поговорили о замене электросчетчиков. Сергей Московкин рассказал о федеральной программе по обязательной замене приборов и том, как можно установить новый счетчик:
Наша компания с июля 2020 года устанавливает индивидуальные, общедомовые приборы учета электрической энергии в многоквартирных домах. Замене подлежат неисправные приборы учета, а также те счетчики, по которым истек межпроверочный интервал. Подать заявление на замену прибора учета можно в офисе обслуживания АО «НТЭСК». С 1 января 2022 года мы приступим к установке «умных» счетчиков.
Такой прибор учета сам передает показания и различные события, такие как срабатывание электронной пломбы, превышение разрешенной нагрузки, воздействие магнитов. Клиенты смогут видеть эти данные в личном кабинете на сайте компании. «Умные счетчики» имеют функцию, позволяющую дистанционно отключать абонентов, имеющих задолженность за услугу электроснабжения.
Установить «умные» счетчики абоненты могут и самостоятельно. При этом нужно обратиться в НТЭСК для снятия пломбы и ввода в эксплуатацию нового прибора учета. Отметим, что самовольный срыв пломбы недопустим и влечет за собой начисление штрафов,рассказал Сергей Московкин.
Еще одним важным аспектом является работа с должниками. Сейчас суммаза долженности перед НТЭСК жителей Нижнего Тагила, Пригорода и Невьянска за электричество составляет 173 миллиона рублей.
Электроэнергия отключается, если имеется задолженность за два месяца и более. В случае принудительного отключения, абоненту придется возместить еще и услуги электромонтеров, управляющей компании или энергосбытовой компании при возобновлении подачи электроэнергии,подчеркнул гендиректор НТЭСК.
НТЭСК по закону может взыскать задолженность через суд. Поставщик обращается с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, это упрощенный порядок, при котором суды рассматривают заявления без вызова сторон в суд. Если поставщик идет в суд уже в порядке искового производства, то должнику придется оплатить не только госпошлину, но и почтовые расходы, судебные издержки и прочее.
Далее, если должник не погашает долг сам, поставщик обращается за принудительным взысканием. Это может быть списание с банковских счетов, арест карт, удержание из зарплаты. Также, если взыскание производит служба судебных приставов, возможен арест и реализация имущества должника, запрет на совершение имущественных сделок и на выезд заграницу.рассказал Сергей Московкин.
Генеральный директор Нижнетагильской Энергосбытовой компании в завершении интервью отметил, что в планах — дальнейшая работа над улучшением качества клиентского сервиса. Специалисты компании готовы ответить на вопросы клиентов через форму обратной связи на сайте и по телефону колл-центра 8 (3435) 230-255.