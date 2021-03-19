Про «умные» счетчики и электронные квитанции. Интервью с гендиректором НТЭСК

Передавать показания необходимо с 15 по 25 число каждого месяца. Делать это нужно даже если они остаются неизменными. Иначе будут производиться начисления сначала по среднему, а с четвертого месяца — по нормативу. В итоге можно попасть в число потребителей, с которых задолженность взыскивается в принудительном порядке,сообщил гендиректор НТЭСК.