Сбер направит в бюджет России 211,2 млрд. рублей из дивидендов

Годовое общее собрание акционеров получило рекомендацию от наблюдательного совета ПАО “Сбербанк” о выплате дивидендов за прошлый год на сумму 422,4 млрд рублей, из расчета 18,7 рубля на одну акцию.

Такой же размер дивидендов ПАО “Сбербанк” выплатило своим акционерам за 2019 год, что стало рекордом дивидендных выплат для РФ. Как сообщает gorod55.ru, если годовое общее собрание акционеров решило выплатить дивиденды, то 50% этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в госбюджет России: в Фонд национального благосостояния. По словам президента, председателя правления ПАО “Сбербанк” Германа Грефа, будет выплачено 56% от чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в 2020 году. Дата годового собрания акционеров - 23 апреля. Выплаты акционерам и, следовательно, в госбюджет начнут поступать уже в мае. Об этом Герман Греф сообщил в ходе пресс-конференции по результатам заседания наблюдательного совета.

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