Штаб по реновации появился в Свердловской области

Штаб по реновации появился в Свердловской области

Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Региональный штаб по реновации был сформирован в Свердловской области, сообщил областной заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков.

При правительстве появился штаб реновации, который занимается соответствующими вопросами. О том, что конкретно планируется делать в Екатеринбурге он не сказал, пишет «КП-Екатеринбург».

Пучков считает, что архитектурный облик города уже сложился, поэтому на данный момент нужно разработать требования к городской среде. Например, к пространственным характеристикам объектов.

Напомним, 16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за проведение реновации. Главой группы стал первый заместитель губернатора Александр Высокинский. В тот же день депутатами Законоательного собрания региона был принят закон о реновации.

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