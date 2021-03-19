Штаб по реновации появился в Свердловской области

При правительстве появился штаб реновации, который занимается соответствующими вопросами. О том, что конкретно планируется делать в Екатеринбурге он не сказал, пишет «КП-Екатеринбург».
Пучков считает, что архитектурный облик города уже сложился, поэтому на данный момент нужно разработать требования к городской среде. Например, к пространственным характеристикам объектов.
Напомним, 16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных за проведение реновации. Главой группы стал первый заместитель губернатора Александр Высокинский. В тот же день депутатами Законоательного собрания региона был принят закон о реновации.