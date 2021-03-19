Сменился номер телефона дежурной части в ГИБДД Нижнего Тагила

Сменился номер телефона дежурной части в ГИБДД Нижнего Тагила

Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сменился номер телефона дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Теперь по всем вопросам тагильчане смогут обратиться по основному номеру телефона +7 (3435) 47-70-01. Старый номер больше не работает, он не действителен.

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