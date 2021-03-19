Сотрудница «Альфа-Банка» обвиняется в продаже клиентской базы Екатеринбурге

Исполнительный директор ООО «Финансово-юридического агентства «Конструктив» попытался приобрести конфиденциальную информацию у сотрудницы «Альфа-Банка», чтобы использовать ее в своей деятельности. Девушка работает менеджером кредитно-кассового офиса в Екатеринбурге. База данных банка была оценена в 145 тысяч рублей и денежные средства были переведены на счет девушки, сообщает ЕАН.
На данный момент мошенница отстранена от работы и находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Директор, который пытался выкупить базу данных, также будет наказан по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». После задержания открылась информация, что в октябре 2020 года гражданином совершено подобное правонарушение. За 10 тысяч рублей им была приобретена база сведений о кредитных счетах, сведениях клиентов у ПАО «АК БАРС». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.