Волонтерские центры ЕР рассказали об итогах первого года работы

Полтора миллиона выполненных заявок граждан, более двух миллионов доставленных амбулаторным больным наборов лекарств, свыше пяти миллионов порций горячих обедов для медиков в "красных" зонах.

Это далеко не все итоги первого года работы организованных «Единой Россией» волонтерских центров. Добровольцы не только возили лекарства и продукты, они выезжали с медиками к пациентам и отдежурили более 800 000 смен в ковидных отделениях. Ровно год назад, 19 марта, первый волонтерский центр ЕР был открыт в Калуге. Добровольцам поставили задачу оказывать помощь гражданам, соблюдающим самоизоляцию. Уже через неделю аналогичные центры начали работать во всех субъектах Российской Федерации, пишет «Наш город». Сегодня волонтерские центры объединяют более 100 000 добровольцев. В честь первой годовщины работы центров они запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Активисты рассказывают, как прошел для них этот год и что для них добровольная помощь другим. Наталья Пешнина проживает в Марий Эл. В волонтерском центре она работает с его первого дня. Уже став добровольцем, она окончила курсы парикмахеров, чтобы стричь пожилых людей, соблюдающих самоизоляцию. И это только одна из десятков тысяч историй. Перед Новым годом активисты проехались по больницам, привезли елки, украсили их, раздали пациентам и медикам свежие фрукты и сладкие подарки. Это отвлекло больных и врачей от ежедневной ковидной рутины, подбодрило их. Сейчас пандемия понемногу отступает, но труд волонтеров по-прежнему востребован. Центры продолжают работать во всех регионах. В Челябинске добровольцы помогают проводить массовую вакцинацию. В Липецкой области помогают детям медиков, работающих в "красных" зонах, готовиться к экзаменам и так далее. К слову, помощь не ограничивается только связанными с пандемией темами. На Кубани волонтеры собрали и передали материальную помощь жильцам горевшего 12 марта многоквартирного дома. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, волонтерские центры объединили множество людей практически всех возрастов, убеждений, социальных статусов. «Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей, – одно из самых больших достижений прошлого года», – подчеркнул Турчак. На сайте ЕР появилась информация о том, что волонтеры начали пробовать себя в большой политике. Недавно с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» встретился президент. Он призвал добровольцев активнее участвовать в выборах. Владимир Путин отметил, что приход в политику новых людей, имеющих разные взгляды, но объединенных идеей помощи согражданам, позитивно отразится на развитии страны. Руководитель волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков рассказал о работе центра с начала пандемии. «Наши волонтеры по всей Свердловской области доставляли продукты и лекарства, собирали и передавали продуктовые наборы для медработников, передавали маски и перчатки в медицинские учреждения, раздавали маски жителям региона на улицах и делали многое другое, чтобы в сложное время поддержать и помочь. Самыми масштабными стали акции по передаче больницам автомобилей и организации горячего питания для медицинских работников», - прокомментировал он. Дмитрий Жуков отметил, что работа волонтерского центра продолжается и сейчас. Пожилые люди, ветераны, инвалиды и другие нуждающиеся обращаются за помощью по доставке лекарств и продуктов.

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