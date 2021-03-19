Возобновляются прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Первые полеты в Стамбул начнут осуществляться уже с 29 апреля, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Более одного года прошло с того момента, когда авиа-компания прекратила полеты. Причина отказа от сообщения с Екатеринбургом в 2020 году - пандемия коронавируса.
Возобновляемые полеты запланированы на Airbus A319 трижды в неделю, в понедельник, четверг и субботу в 8:55 по местному времени. Время в пути составит менее пяти часов.
Напомним, с 7 марта из Екатеринбурга открылись прямые рейсы в город Ларнаку на Кипре.