Возобновляются прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Возобновляются прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Сегодня, 12:30ОбществоФото: pixabay.com
Авиакомипания Turkish Airlines вновь запускает прямые рейсы в Стамбул из Екатеринбурга.

Первые полеты в Стамбул начнут осуществляться уже с 29 апреля, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Более одного года прошло с того момента, когда авиа-компания прекратила полеты. Причина отказа от сообщения с Екатеринбургом в 2020 году - пандемия коронавируса.

Возобновляемые полеты запланированы на Airbus A319 трижды в неделю, в понедельник, четверг и субботу в 8:55 по местному времени. Время в пути составит менее пяти часов.

Напомним, с 7 марта из Екатеринбурга открылись прямые рейсы в город Ларнаку на Кипре.

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