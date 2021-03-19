За пьяные оскорбления полицейских тагильчанин получил год исправительных работ

За пьяные оскорбления полицейских тагильчанин получил год исправительных работ

Сегодня, 11:59ОбществоФото: pixabay.com
Мужчина из Нижнего Тагила при нескольких задержаниях оскорблял сотрудников правопорядка. Судебным решением ему вынесено несколько предписаний.

В прошлом году житель Нижнего Тагила несколько раз задерживался в нетрезвом состоянии органами правопорядка. Первый случай произошел 9 мая, при составлении протокола нарушитель сопротивлялся и ругался нецензурной лексикой.

Следующие случаи задержаний происходили в этом же месяце 15 и 23 числа. Мужчина также был пьян и ругался матом на полицейских и не соблюдал правила поведения в камере.

На буйного тагильчанина заведено уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), уточняют в прокуратуре Дзержинского района.

Районный суд вынес решение привлечь мужчину к году исправительных работ. Дополнительным взысканием является удержание пяти процентов от заработной платы в доход государства. Приговор вступит в силу по срокам, предусмотренных законодательством.

Напомним, свердловские оперативники задержали осужденного, который уклонялся от исправительных работ и вместо них пел песни в TikTok.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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