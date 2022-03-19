Хозяин рюмочной на Вагонке продолжает травить тагильчан паленым алкоголем

В третий раз за год хозяин рюмочной на улице Орджоникидзе, 18 в Нижем Тагиле привлечен к административной ответственности за контрафактный алкоголь. На этот раз он отделался предупреждением.

Проверку в заведении полиция провела 5 ноября 2021 года. В ходе контрольной закупки у продавца-бармена был установлен факт незаконной продажи водки известной марки объемом 0,3 литра по цене 185 рублей. Алкогольная продукции продавалась без специального разрешения — лицензии. Индивидуальному предпринимателю штраф был заменен предупреждением. Суд посчитал, что выявленное нарушение не могло причинить вред или угрозу жизни людей. Напомним, это уже третий суд за 2022 год в отношении хозяина рюмочной в Тагиле. Ранее он был оштрафован на 50 тысяч рублей за продажу 37 бутылок контрафактной водки и на 10 тысяч рублей за продажу алкоголя без сопроводительных документов. Второй раз за год оштрафован хозяин рюмочной в Тагиле за нелегальный алкоголь Второй раз за год оштрафован хозяин рюмочной в Тагиле за нелегальный алкоголь

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