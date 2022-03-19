РЭО объявил о начале работы нового комплекса по переработке мусора в Подмосковье

Руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объявил об открытии в Солнечногорске Московской области мусороперерабатывающего комплекса “Нева”, способного перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. В проект группы «ЭкоЛайн» РЭО вложил 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа.

По информации гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в прошлом году Правительством РФ была одобрена РЭО мера поддержки в виде облигационного займа, пишет ТАСС. Всего программой предусмотрено финансирование пяти проектов в трех российских субъектах на общую сумму 6,167 миллиарда рублей. И КПО "Нева" стал одним из них. 1,6 миллиарда рублей, вложенных в него РЭО, - это облигационный заем сроком на восемь лет. Ставка по нему составляет три процента годовых. Если говорить о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области в целом, здесь происходит полная переработка поступающих на обработку отходов. «Все благодаря вводу новых объектов», - пояснил Буцаев. Только в минувшем году в Московской области вступило в строй 10 новых объектов обращения с ТКО. Церемония с нажатием символической кнопки пуска прошла с участием генерального директора РЭО Дениса Буцаева, вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, председателя совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгения Михайлова, руководителя КПО "Нева" Александра Апухтина. Возводить комплекс начали год назад. Там смонтировано оборудование, которое отвечает самым высоким международным стандартам. Предприятие автоматизировано на 83 процента, что считается максимальным показателем в отрасли сегодня. Разработку, производство и наладку оборудования проводили в компании «Экомашгрупп». 78% оборудования — отечественного производства. На КПО «Нева» планируют утилизировать до 75 процентов отходов. Объем выборки вторсырья, которое пойдет на переработку, составит до 20 процентов, компостирование органического отсева в технический грунт достигнет 30 процентов. Выгрузка ТКО, привозимых мусоровозами, и подача отходов на сортировочную ленту производятся в закрытом контуре. Отходы сортируются на четырех линиях, где в технологической цепочке задействовано самое современное автоматическое оборудование. Речь идет о барабанных, баллистических, магнитных и вихретоковых сепараторах, которые помогают отбирать цветные металлы, не обладающие магнитными свойствами, и об оптических сканерах, которые дают возможность выбирать разные виды пластика и макулатуры. Всего строительство КПО «Нева» обошлось в 7,2 миллиарда рублей. Из них на оборудование сортировочного комплекса и станции компостирования приходится 1,7 миллиарда рублей. На предприятии создано 526 рабочих мест. За первые 10 лет эксплуатации предприятие должно будет перечислить 3,2 миллиарда рублей в виде налогов.

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