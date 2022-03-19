ТПП: Число споров в международном коммерческом арбитраже выросло почти в 2,5 раза

В Торгово-промышленной палате РФ прошел конкурс по международному коммерческому арбитражу среди студентов. В 2022 году свои стратегии решения коммерческих споров на примере реального процесса предложили 36 команд из вузов Российской Федерации и стран СНГ.

В IX конкурсе победили команды из Сибирского федерального университета, Всероссийской академии внешней торговли и МГИМО. Студентам предоставили возможность пройти стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. ТПП РФ предоставила данные, в соответствии с которыми количество споров в международном коммерческом арбитраже за пять лет увеличилось почти в 2,5 раза. В 2021 году было рассмотрено восемьсот шестьдесят исков. Основной для студенческого состязания стали процессы по некоторым из них. По словам заместителя главы Минюста России Максима Бесхмельницына, с учетом сложной геополитической ситуации коммерческий арбитраж будет набирать силу. Будет увеличиваться количество арбитров, поскольку представительства открываются как в ТПП, так и в РСПП. Отмечается, что в этом году в конкурсе стало больше секций — к российской и английской добавилась французская. По словам вице-президента российской Торгово-промышленной палаты Вадима Чубарова, международный коммерческий арбитраж — это международные торговые связи. При их сохранении в современной обстановке есть вероятность, что со временем ситуация нормализуется. «И в этом контексте и нужно этот конкурс рассматривать. А если говорить об основной цели — подготовке студентов, подготовке будущих профессионалов для участия в международных арбитражных разбирательствах, участия в качестве арбитров, она сохраняется всегда, и именно поэтому Торгово-промышленная палата его всегда поддерживала и будет поддерживать», — отметил Чубаров. В конкурсе приняли участие ведущие высшие учебные заведения Российской Федерации, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Республики Казахстан, Беларуси. Студентка Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Софья Безбородова отметила, что в конкурсе был интересный кейс. «У нас было две страны: Россия, Кения, поставка дизельных генераторов, которые впоследствии якобы сломались, и вообще часть из них не пришла. В связи с этим накручена ситуация с ковидом, достаточно сложная ситуация, много гражданско-правовых конструкций», — поделилась она. Стоит отметить, что члены жюри, помимо участия в рассмотрении кейса, также давали будущим юристам рекомендации. Студент международного университета «МИТСО» в Белоруссии Артур Пасиницкий отметил, что такие конкурсы дают перспективу трудоустройства в будущем. Он считает, что это отличный опыт, способствующий развитию навыков ораторского искусства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter