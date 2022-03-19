В рамках нацпроекта пройдет ремонт дороги в Биробиджане

В текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют свыше 2,6 тысячи километров дорог, ведущих к медучреждениям, в 84 регионах РФ. В Еврейской автономной области выполнят ремонт дороги к областной стоматологии в Биробиджане.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отметил, что обеспечение комфортного, безопасного и оперативного подъезда к медицинским учреждениям является ключевой задачей дорожников. Ведь зачастую от скорости оказания помощи зависит жизнь людей. Сейчас в приоритете находятся те участки дорог, рядом с которыми располагаются медучреждения. В первые три года реализации национального проекта к нормативу привели 1200 таких трасс. И в этом году работа будет продолжена, пишет eaomedia.ru В 2022 году в Еврейской автономной области за счет нацпроекта отремонтируют первый участок улично-дорожной сети, который ведет к медучреждению. Будет выполнен ремонт улицы Дзержинского, а именно участок дороги от пересечения улицы Комсомольской до пересечения с улицей Миллера. Именно там находится стоматологическая поликлиника.0,55 километра составит протяженность объекта. Все работы выполняются комплексно. Кроме ремонта самих дорог, будут обустроены пешеходные переходы, установлены светофоры, дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отметил, что регион получает финансовую поддержку, идущую на ремонт дорог. По поручению президента России Владимира Путина и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева была поставлена задача по созданию безопасной и качественной дорожной инфраструктуры. При выборе участков для ремонта или реконструкции учитывается мнение жителей. Гольдштейн сказал, что невозможно одномоментно восстановить дорожное полотно на всех проблемных участках. Но специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее отремонтировать областные трассы.

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