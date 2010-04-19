Автомобилисты г. Нижний Тагил сами попытались засыпать ямы на Пархоменко
Так называемый «ямочный» ремонт дорожные службы г. Нижний Тагил проводят уже 2 недели.
По словам председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, на сегодня выбоины удалось залатать на проспектах Мира и Ленина. Сейчас дорожники приступают к починке улицы Горошникова. В первую очередь в порядок приводятся трассы, по которым проходят праздничные парады и легкоатлетические эстафеты. Как рассказал нам Анатолий Чусовитин, после нынешней зимы дороги оказались в очень плохом состоянии, поэтому привести их все в порядок удастся не раньше июня. Но некоторые автомобилисты решили не дожидаться, и сами попробовали засыпать ямы на улице Пархоменко в районе Красного Камня.
Списавшись в Интернете, несколько автовладельцев запаслись щебнем и засыпали им 4 крупные выбоины и около 10-ти мелких. Кроме того, активисты решили написать обращение мэру Валентине Исаевой, с просьбой обратить внимание на состояние дорог в Нижнем Тагиле, рассказал нам один из организаторов акции Никита Чапурин. Под обращением подписались более 70-ти человек. Во вторник его хотят передать в муниципалитет.
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