Автомобилисты г. Нижний Тагил сами попытались засыпать ямы на Пархоменко

По словам председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, на сегодня выбоины удалось залатать на проспектах Мира и Ленина. Сейчас дорожники приступают к починке улицы Горошникова. В первую очередь в порядок приводятся трассы, по которым проходят праздничные парады и легкоатлетические эстафеты. Как рассказал нам Анатолий Чусовитин, после нынешней зимы дороги оказались в очень плохом состоянии, поэтому привести их все в порядок удастся не раньше июня. Но некоторые автомобилисты решили не дожидаться, и сами попробовали засыпать ямы на улице Пархоменко в районе Красного Камня.