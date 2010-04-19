Банк для развития городов предлагает создать Юрий Осинцев

Эта организация займётся обеспечением внебюджетного финансирования строительства доступного жилья, а также контролем за расходованием денег из бюджета, направляемых на инфраструктурное развитие. Как пояснил Коммерсанту представитель Минрегиона, от министерства требуют развития региональной инфраструктуры, но инструментов для этого на внутреннем рынке нет. Банк городского развития и станет инструментом для привлечения средств в региональное развитие.