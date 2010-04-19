Джордж Вашингтон задолжал библиотеке 300 тысяч долларов
19 апреля 2010, 16:19ОбществоArtem
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Сотрудники Нью-Йоркской общественной библиотеки выяснили, что первый президент США Джордж Вашингтон взял у них две книги и до сих пор не вернул, сообщает BBC News.
5 октября 1789 года Вашингтон взял из тогда единственной библиотеки в Нью-Йорке научный труд по вопросам международной политики, а также том записей дебатов в британской Палате Общин. Книги следовало вернуть через месяц. За 220 лет штраф за просроченные книги с учетом инфляции составил около 300 тысяч долларов. Библиотека заявила, что не будет требовать выплаты штрафа, однако хотела бы получить книги обратно. Где они могут сейчас находиться неизвестно. Пропажу обнаружили, когда библиотекари оцифровывали книги XVIII века.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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