Джордж Вашингтон задолжал библиотеке 300 тысяч долларов

5 октября 1789 года Вашингтон взял из тогда единственной библиотеки в Нью-Йорке научный труд по вопросам международной политики, а также том записей дебатов в британской Палате Общин. Книги следовало вернуть через месяц. За 220 лет штраф за просроченные книги с учетом инфляции составил около 300 тысяч долларов. Библиотека заявила, что не будет требовать выплаты штрафа, однако хотела бы получить книги обратно. Где они могут сейчас находиться неизвестно. Пропажу обнаружили, когда библиотекари оцифровывали книги XVIII века.