Храм УВЗ отдали в пользование екатеринбургской епархии
19 апреля 2010, 16:57ОбществоArtem
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Договор о передаче храма Дмитрия Донского подписали гендиректор "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко и владыка Викентий.
На подписании договора также присутствовали Патриарх Кирилл, уральский полпред Николай Винниченко и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Как отмечает НаканунеРу, по условиям договора, УВЗ безвозмездно передает в пользование епархии здание храма-памятника Дмитрия Донского и земельный участок, на котором оно расположено.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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