Храм УВЗ отдали в пользование екатеринбургской епархии

На подписании договора также присутствовали Патриарх Кирилл, уральский полпред Николай Винниченко и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Как отмечает НаканунеРу, по условиям договора, УВЗ безвозмездно передает в пользование епархии здание храма-памятника Дмитрия Донского и земельный участок, на котором оно расположено.