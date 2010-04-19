Конверты треугольной формы поступили в Свердловскую область
19 апреля 2010, 16:36ОбществоArtem
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11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат по три таких конверта для бесплатной пересылки писем по России.
Особую форму конвертов выбрали для того, чтобы ветераны, взяв в руки письма, вспомнили свою молодость и боевых товарищей. Общий тираж уникальных треугольных конвертов составит порядка полутора миллиона экземпляров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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