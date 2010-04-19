На Среднем Урале стабилизировалась ситуация с выдачей «пластиковых» водительских прав
19 апреля 2010, 16:44ОбществоArtem
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В Свердловской области стабилизировалась ситуация с выдачей пластиковых водительских удостоверений
Будущие и нынешние водители могут без проблем оформить такие права, не в пример тем, кто встретился с их отсутствием в феврале. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь УГИБДД области Татьяна Бердникова, все платежи, которые должны были пройти из областного бюджета на закупку специальной продукции, прошли. Все необходимые процедуры по проведению торгов для определения предприятий по изготовлению и поставке бланков водительских удостоверений на пластиковой основе завершены. В любом из отделений ГИБДД области, заверили в ведомстве, теперь можно выбрать – оформить ли права «по старинке» или же получить «пластиковые».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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