На Среднем Урале стабилизировалась ситуация с выдачей «пластиковых» водительских прав

Будущие и нынешние водители могут без проблем оформить такие права, не в пример тем, кто встретился с их отсутствием в феврале. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь УГИБДД области Татьяна Бердникова, все платежи, которые должны были пройти из областного бюджета на закупку специальной продукции, прошли. Все необходимые процедуры по проведению торгов для определения предприятий по изготовлению и поставке бланков водительских удостоверений на пластиковой основе завершены. В любом из отделений ГИБДД области, заверили в ведомстве, теперь можно выбрать – оформить ли права «по старинке» или же получить «пластиковые».