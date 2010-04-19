Письмо с «Титаника» продано за рекордную сумму

По словам представителя аукционного дома, весточка, которую пассажир решил послать за пять дней до гибели легендарного океанского лайнера - ценнейший документ. Как пишет «Утро.ру», письмо дает возможность увидеть глазами пассажира первого класса, какова была жизнь на борту "Титаника", вплоть до таких подробностей как еда, размер каюты и внутреннее убранство.