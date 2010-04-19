Письмо с «Титаника» продано за рекордную сумму
19 апреля 2010, 16:14ОбществоArtem
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На аукционе в Великобритании, за 55 тысяч фунтов стерлингов было продано письмо, которое пассажир "Титаника" Адольф Саафилд написал своей жене.
По словам представителя аукционного дома, весточка, которую пассажир решил послать за пять дней до гибели легендарного океанского лайнера - ценнейший документ. Как пишет «Утро.ру», письмо дает возможность увидеть глазами пассажира первого класса, какова была жизнь на борту "Титаника", вплоть до таких подробностей как еда, размер каюты и внутреннее убранство.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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