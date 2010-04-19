Пылевое облако от исландского вулкана пока не угрожает жителям г. Нижний Тагил

Поэтому метеорологи проверяют приземный слой атмосферы не трижды в сутки, как обычно, а гораздо чаще. Пока никакого влияния на загрязнённость воздуха не выявлено, количество пыли и диоксида серы не повысилось. Видимо, облако проходит слишком высоко, отметила Галина Шепоренко. А в ближайшие дни над Средним Уралом установится антициклон, который помешает поступлению пылевого облака в нашу атмосферу. Впрочем, если к концу недели вулкан не перестанет извергаться, новые порции загрязнённого воздуха на Урал всё же поступят, считает Галина Шепоренко.