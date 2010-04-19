Пылевое облако от исландского вулкана пока не угрожает жителям г. Нижний Тагил
19 апреля 2010, 17:49ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказала главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, по прогнозам учёных, в эти дни облако как раз должно проходить над территорией Среднего Урала.
Поэтому метеорологи проверяют приземный слой атмосферы не трижды в сутки, как обычно, а гораздо чаще. Пока никакого влияния на загрязнённость воздуха не выявлено, количество пыли и диоксида серы не повысилось. Видимо, облако проходит слишком высоко, отметила Галина Шепоренко. А в ближайшие дни над Средним Уралом установится антициклон, который помешает поступлению пылевого облака в нашу атмосферу. Впрочем, если к концу недели вулкан не перестанет извергаться, новые порции загрязнённого воздуха на Урал всё же поступят, считает Галина Шепоренко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей