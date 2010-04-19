Руководители предприятий обязаны заботиться о своих подчинённых

Личная выгода, прибыль, которая тратится на себя, не должна становиться во главу угла. Такие деньги не принесут ни счастья, ни благополучия», уверен глава РПЦ. Чем больше у человека экономического могущества и подчиненных, тем больше его работа должна становиться служением, добавил он. Вместе с тем, по мнению патриарха, и на рядовых сотрудниках лежит большая ответственность, сообщает Эхо Москвы - Екатеринбург. Люди должны трудиться честно, не воровать, не тянуть на себя и не нарушать дисциплину.