Руководители предприятий обязаны заботиться о своих подчинённых
19 апреля 2010, 17:32ОбществоArtem
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В этом уверен Патриарх Кирилл. О трудовой этике он говорил в ходе своего визита на Средний Урал.
Личная выгода, прибыль, которая тратится на себя, не должна становиться во главу угла. Такие деньги не принесут ни счастья, ни благополучия», уверен глава РПЦ. Чем больше у человека экономического могущества и подчиненных, тем больше его работа должна становиться служением, добавил он. Вместе с тем, по мнению патриарха, и на рядовых сотрудниках лежит большая ответственность, сообщает Эхо Москвы - Екатеринбург. Люди должны трудиться честно, не воровать, не тянуть на себя и не нарушать дисциплину.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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