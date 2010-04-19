Шесть уральских страховых компаний находятся в черном списке

Об этом заявил сегодня УралполитРу руководитель инспекции страхового надзора по УрФО Вячеслав Тарасов. Поскольку лицензий эти компании еще не лишены, называть их он не стал. Кроме того, в 2010 году лицензия не была отозвана еще ни у одной страховой компании. В минувшем году таких страховых фирм было шесть. Всего в Уральском федеральном округе зарегистрировано 55 страховых компаний и 303 филиала фирм, головные офисы которых находятся в Москве. Вячеслав Тарасов сообщил, что в минувшем году уральцы стали реже заключать договоры по имущественному страхованию, но зато возросло количество договоров по ОСАГО.