Шесть уральских страховых компаний находятся в черном списке
19 апреля 2010, 16:39ОбществоArtem
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Шесть страховых компаний, работающих на территории Уральского федерального округа, вызывают беспокойство надзорных органов.
Об этом заявил сегодня УралполитРу руководитель инспекции страхового надзора по УрФО Вячеслав Тарасов. Поскольку лицензий эти компании еще не лишены, называть их он не стал. Кроме того, в 2010 году лицензия не была отозвана еще ни у одной страховой компании. В минувшем году таких страховых фирм было шесть. Всего в Уральском федеральном округе зарегистрировано 55 страховых компаний и 303 филиала фирм, головные офисы которых находятся в Москве. Вячеслав Тарасов сообщил, что в минувшем году уральцы стали реже заключать договоры по имущественному страхованию, но зато возросло количество договоров по ОСАГО.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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