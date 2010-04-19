Сокращения персонала на УВЗ в первую очередь коснутся руководства
19 апреля 2010, 17:36ОбществоArtem
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Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко подвел итоги за прошедший год.
Он отметил, что на сегодняшний день предприятие работает достаточно стабильно. Предстоящая модернизация лакокрасочной и металлургической линий, а также технологии холодной запрессовки колес позволит перейти на более современное экономичное производство, избежав при этом массовых высвобождений работников. Однако сокращения персонала всё же будут, и в первую очередь они коснутся руководства. Олег Сиенко назвал абсурдной сложившуюся на УВЗ ситуацию, когда число руководителей превышает необходимое.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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