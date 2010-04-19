Свердловская область - четвертая в России по объему розничной торговли

Ежедневно жители Среднего Урала тратят в магазинах около полутора миллиардов. Как пишет «Город ФМ», несмотря на сложную экономическую ситуацию, в прошлом году открылось 450 магазинов. Сегодня в области успешно работает 640 объектов торговли, около шести тысяч объектов питания, 8 тысяч предприятий бытового обслуживания и почти 300 гостиниц.