Свердловская область - четвертая в России по объему розничной торговли
19 апреля 2010, 16:31ОбществоArtem
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Как сообщает областное министерство торговли, питания и услуг, оборот розницы в 2009 году превысил 500 миллиардов рублей.
Ежедневно жители Среднего Урала тратят в магазинах около полутора миллиардов. Как пишет «Город ФМ», несмотря на сложную экономическую ситуацию, в прошлом году открылось 450 магазинов. Сегодня в области успешно работает 640 объектов торговли, около шести тысяч объектов питания, 8 тысяч предприятий бытового обслуживания и почти 300 гостиниц.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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