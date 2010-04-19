В 2010 году свердловским детям-сиротам приобретут более 200 квартир

Как пишет «Джаст Медиа», об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области Виктор Киселев. Большая часть жилья будет приобретена на первичном рынке. Но покупаемые в 2010 году квартиры обеспечат менее 10% нуждающихся в них сирот. Сейчас в регионе для выпускников детских домов требуется 2250 квартир.