В 2010 году свердловским детям-сиротам приобретут более 200 квартир
19 апреля 2010, 16:28ОбществоArtem
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В этом году свердловским детям-сиротам приобретут 206 квартир. На эти цели из регионального бюджета направлено около 230 миллионов рублей.
Как пишет «Джаст Медиа», об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области Виктор Киселев. Большая часть жилья будет приобретена на первичном рынке. Но покупаемые в 2010 году квартиры обеспечат менее 10% нуждающихся в них сирот. Сейчас в регионе для выпускников детских домов требуется 2250 квартир.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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