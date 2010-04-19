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В г. Нижний Тагил разбойное нападение совершено на 18-тилетнюю девушку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В г. Нижний Тагил разбойное нападение совершено на 18-тилетнюю девушку

19 апреля 2010, 17:25ОбществоArtem
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