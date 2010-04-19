В г. Нижний Тагил разбойное нападение совершено на 18-тилетнюю девушку

Одна ушла по делам, а когда вернулась утром в воскресенье, нашла подругу с тяжелым ножевым ранением в область шеи. Сообщение в милицию поступило в 09.50 утра 18-го апреля. Из квартиры был похищен компьютер и сотовый телефон. За жизнь потерпевшей, потерявшей много крови, 8 часов боролись медики. Ее подруга рассказала милиционерам, что в ее отсутствие в гости могли придти молодые люди, с которыми подруги познакомились накануне. К расследованию преступления подключились сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. В тот же день в 17 часов подозреваемые были вычислены и задержаны возле торгового центра «Кит». Это два парня 18-ти и 25-ти лет. Похищенный компьютер и мобильник у них изъяли.