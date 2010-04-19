В г. Нижний Тагил школьник попал под машину инспектора ДПС

Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло 17 апреля в 18.30. Инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД города в звании лейтенант милиции, управляя автомобилем ВАЗ-2114 по доверенности, у дома по улице Захарова допустил наезд на мальчика, перебегавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. С диагнозом сотрясение головного мозга и ушиб левого тазобедренного сустава он был доставлен в больницу. На место происшествия выезжали лично начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев и начальник городского отдела ГИБДД Анатолий Чернов. Как сообщил Валерий Горелых, по факту ДТП начата служебная проверка. Милиционер в момент аварии находился вне службы, был в форменной одежде, трезвый.