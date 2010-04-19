В поезде «Москва – Нижний Тагил» изъято пять килограммов марихуаны

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте, сотрудники пермского ЛУВДТ и отдела УФСКН задержали 49-летнюю пассажирку, у которой было обнаружено и изъято десять свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в изъятых свертках оказалась марихуана, общим весом 5 килограммов.