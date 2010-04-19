За Долиной гейзеров можно наблюдать в Интернете
19 апреля 2010, 16:22ОбществоArtem
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Web-камеру установили в Камчатском заповеднике после зимнего перерыва. С помощью нее в Интернете можно наблюдать за всем происходящим в Долине гейзеров.
Пока камера работает в тестовом режиме. Также пользователи сайта Всемирного фонда дикой природы смогут увидеть и бурых медведей, которые любят наведываться сюда весной. Отметим, что каждый год Долину гейзеров посещает 3 тысячи туристов
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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