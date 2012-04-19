«АвтоВАЗ» открыл первый фирменный магазин запчастей
19 апреля 2012, 11:42ОбществоРОман БОТов
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Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» и его официальный дистрибьютор по реализации запасных частей ЗАО «ЛАДА-Имидж» открыли в Тольятти первый фирменный розничный магазин «Lada Dеталь». Как отмечают в пресс-службе автогиганта, это событие является «первым шагом по формированию в России сети фирменных розничных магазинов по реализации оригинальных запасных частей к автомобилям Lada». В течение 2012-2014 годов количество розничных магазинов «Lada Dеталь» планируется увеличить до 2,5 тыс.
– они будут охватывать все российские города с количеством населения свыше 50 тысяч человек. «В каждом фирменном автомагазине «Lada Dеталь» владельцы автомобилей Lada смогут приобрести необходимую запасную часть, получить техническую консультацию, обратиться с имеющимися у него вопросами напрямую к заводу-производителю», – отмечается в сообщении.
Фото: ria.ru
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