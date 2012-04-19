«АвтоВАЗ» открыл первый фирменный магазин запчастей

– они будут охватывать все российские города с количеством населения свыше 50 тысяч человек. «В каждом фирменном автомагазине «Lada Dеталь» владельцы автомобилей Lada смогут приобрести необходимую запасную часть, получить техническую консультацию, обратиться с имеющимися у него вопросами напрямую к заводу-производителю», – отмечается в сообщении.