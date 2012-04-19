Компания МТС перешла на новые скорости

Технологии, по которым строились сети фиксированной связи, безнадежно устаревают, и единственный способ для провайдеров удовлетворить растущие потребности абонентов – полностью модернизировать сети. В Свердловской области об успешной модернизации сети, по которой предоставляются услуги домашнего Интернета и кабельного телевидения, недавно объявила компания МТС. Дальнейшие шаги оператора не заставили себя ждать: компания МТС пересмотрела тарифы на домашний интернет и предложила абонентам новые скорости, не увеличивая стоимость услуги.

МТС увеличила скорость домашнего интернета в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Дегтярске, Реже на всех тарифах. Для большинства пользователей домашнего интернета МТС в Нижнем Тагиле скорость увеличилась в 1,5 раза, при этом ежемесячная абонентская плата на всех популярных тарифах осталась прежней. Так, скорость популярного тарифа «Комфорт» теперь составляет до 10 Мбит/с в дневное время и до 14 Мбит/с в ночное. Важный нюанс: для абонентов МТС улучшенные условия вступили в силу автоматически, то есть никаких походов в салон или звонков в контактный центр не требуется.