На опасных участках областных дорог могут появиться видеокамеры

На сегодняшний день стационарные пункты контроля установлены только вЕкатеринбурге. По мнению специалистов, за относительно небольшой срокэксплуатации система показала свою эффективность. Работа камер позволилавыявить 17 тысяч нарушений ПДД. Кроме того, водители на контролируемыхучастках более дисциплинированы, аварий на таких дорогах стало меньше.

Пока водителей никак не предупреждают о видеонаблюдении на дорогах –соответствующего знака просто нет. Выбрать такой знак было предложеноучастникам дорожного движения. В течение месяца на сайтеГосавтоинспекции шло голосование за лучший из 13 вариантов знака.

Больше всех голосов собрал вариант №5, за который проголосовали 41,2тысячи человек, вариант №3- 22,8 тысячи, вариант №12- 18,1 тысячи.Всего в голосовании приняли участие 124 тысячи пользователей.

Сообщается, что все материалы по результатам голосования и присланныеэскизы переданы в профильные подразделения ГУОБДД МВД России длядальнейшей проработки.