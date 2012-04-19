«Небесные фонарики» создают потенциальную угрозу для самолетов
19 апреля 2012, 08:39ОбществоОльга
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Бурятская транспортная прокуратура посчитала, что запуск воздушных фонариков - своеобразный флэшмоб, который проходил в Улан-Удэ в конце декабря прошлого года, - мог создать непосредственную опасность для самолетов.
Акция прошла в черте Улан-Удэ 31 декабря. Улан-удэнский центраэронавигации Восточной Сибири обратился в прокуратуру, так какпосчитал, что фонарики создают угрозу безопасности воздушного движения.Прокурорская проверка завершилась только на днях.
Организаторы акции не обратились в аэронавигацию и использоваливоздушное пространство без разрешения. Воздушный кодекс и федеральныеправила использования воздушного пространства предусматривают, чторазличные перемещения материальных объектов в воздушном пространствеосуществляется только с разрешения органов воздушного движения, сообщилРИА Новости по итогам прокурорской проверки представитель ведомства.
В следующий раз нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщил собеседник агентства.
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