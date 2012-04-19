Нижнетагильская филармония приглашает беременных женщин послушать музыку, полезную для их малышей (ФОТО)

По ее словам, в мае пройдут еще несколько концертов, которые уже станут внесезонными. Один из них - XIX городской фестиваль семейных музыкальных ансамблей «Яблонька», другой – концерт в рамках серии выступлений для будущих мам.

Концерты для беременных достаточно короткие – женщинам в «интересном положении» сложно отсидеть двухчасовую программу. Обычно они длятся 40-45 минут. Чаще всего на таких выступлениях исполняются медленные, размеренные композиции Мендельсона и Бетховена. Произведения Баха считаются уже более эмоциональными, обычно в репертуар для беременных их не включают поделилась Мария Осеева.

Кроме музыкальной в представление входит и познавательная составляющая: будущим мамочкам рассказывают, какую музыку они могут послушать дома, как общаться с малышом, и дают многие другие интересные и полезные советы. Такие программы Нижнетагильская филармония практикует уже 3 года подряд.

Руководство филармонии имеет большие планы на следующий сезон и уверено, что он будет таким же запоминающимся и ярким, как этот. Планируется много джазовых концертов, в том числе и с привлечением родоначальников этого музыкального жанра, негритянских исполнителей из Америки. Есть надежда, что удастся договориться о концерте со знаменитым Даниилом Крамером, который так и не состоялся с этом сезоне. Летом филармония проведет ярмарку абонементов на следующий сезон.