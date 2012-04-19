Педагоги Нижнего Тагила показали, какие они у нас талантливые (ФОТО)

Учителя, воспитатели и педагоги танцевали, читали стихи, пели, музицировали, показывали театральные композиции и результаты декоративно-прикладного творчества. Преподаватели демонстрировали свои таланты, доказывая, что достойны права быть примером для своих учеников и подопечных. Организаторами городского этапа фестиваля стали профсоюз преподавателей, управление образования Нижнего Тагила и Дом учителя.

Гран-при фестиваля получил коллектив ГДДЮТ за театрализованную композицию, посвященную Отечественной войне 1812 года. Победителей выбрали в каждой номинации, кроме того, некоторые из номинаций были поделены на лучших среди солистов и среди ансамблей. Так, победу одержали педагоги школ №9, 10, 32, 45, 44, 69, 61, 50, 58, 30, 33, 80, 7 и других, гимназий №86 и 18, Политехнической гимназии, детских садов №4, 164, 21. Очень много наград получили педагоги Городского дворца детского и юношеского творчества, Дзержинского дворца детского творчества, ДДДЮ, Дома учителя, Дворца детского творчества Тагилстроевского района, центра «Радуга» и других учреждений рассказала директор Нижнетагильского Дома Учителя Наталья Мехоношина.

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