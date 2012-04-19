Победители фотоконкурса получат свадебный кортеж из автомобилей Toyota!
Тойота Центр Нижний Тагил предлагает молодоженам взять организацию праздничного автомобильного кортежа на себя.
Тойота Центр Нижний Тагил предлагает молодоженам взять организацию праздничного автомобильного кортежа на себя. В понедельник (23.04) на портале стартует фотоконкурс, победители которого получат кортеж из автомобилей марки Тойота в день свадьбы, (которая состоится в 2012 году) и съемки свадебного дня в программе «Перекресток» телекомпании «Телекон».
Тема конкурса подразумевает любые вариации вашего фототворчества на тему любви! Единственное ограничение: на фото должны быть влюбленная пара и автомобиль Тойота.
Победителей фотоконкурса определит компетентное жюри.
Пара, лидирующая в голосовании, получит приз зрительских симпатий: фотосессию в Тойота Центр Нижний Тагил в день свадьбы, фотоотчет и love-story в журнале «Chocolad`s», а также фотоотчеты и love-story молодоженов на сайтах Tagilcity.ru, toyota-tagil.ru.
© TagilCity.ru