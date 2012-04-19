Победители фотоконкурса получат свадебный кортеж из автомобилей Toyota!

Тойота Центр Нижний Тагил предлагает молодоженам взять организацию праздничного автомобильного кортежа на себя. В понедельник (23.04) на портале стартует фотоконкурс, победители которого получат кортеж из автомобилей марки Тойота в день свадьбы, (которая состоится в 2012 году) и съемки свадебного дня в программе «Перекресток» телекомпании «Телекон».

Тема конкурса подразумевает любые вариации вашего фототворчества на тему любви! Единственное ограничение: на фото должны быть влюбленная пара и автомобиль Тойота.

Победителей фотоконкурса определит компетентное жюри.

Пара, лидирующая в голосовании, получит приз зрительских симпатий: фотосессию в Тойота Центр Нижний Тагил в день свадьбы, фотоотчет и love-story в журнале «Chocolad`s», а также фотоотчеты и love-story молодоженов на сайтах Tagilcity.ru, toyota-tagil.ru.