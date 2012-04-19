Получены фото преемника Aston Martin DB9 без камуфляжа

Ожидается, что оснащаться преемник Aston Martin DB9 будет 6-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью более 470 л.с. Имя новинки не сообщается. Пока суперкар носит кодовое название Project VH500. По предварительным данным, в продаже новый Aston Martin появится в 2013 году. Напомним, что в прошлом месяце на Женевском автосалоне компания представила дорожную версию суперкара V12 Zagato. Автомобиль оснащен 6-литровым агрегатом V12 мощностью 517 л.с., крутящий момент которого достигает 570 Нм. Всего будет собрано 150 экземпляров Aston Martin V12 Zagato. Цена машины – 330 000 фунтов стерлингов (400 000 евро). Первые автомобили будут доставлены своим владельцам уже осенью 2012 года.